Milan segura empate com o Ajax em casa e avança na Liga dos Campeões

MILÃO - A segunda vaga do Grupo H nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa ficou com o Milan, que segurou o empate por 0 a 0 diante do Ajax, no estádio San Siro, de forma dramática. Precisando de apenas um ponto para avançar, os italianos perderam Montolivo, expulso, ainda no primeiro tempo, e tiveram que suportar a pressão.

O resultado deixou a equipe italiana na segunda colocação do grupo, com nove pontos, apenas um à frente do Ajax, que, como consolação, terminou em terceiro e garantiu a vaga para a Liga Europa.

O Ajax já pressionava no início quando o Milan ficou com um a menos. Logo aos 22 minutos, Montolivo deu entrada duríssima, pisando no tornozelo de Poulsen e recebeu o cartão vermelho direto. Daí em diante, Abbiati salvou os italianos com grandes defesas, principalmente no segundo tempo, quando evitou que o time holandês abrisse o placar nas finalizações de Klaassen e Hoesen.