Milan segura Messi e arranca empate em 0 a 0 com o Barcelona

MILÃO - Depois de nove jogos seguidos marcando gols, Messi passou em branco nesta quarta-feira, no San Siro, diante do Milan. O Barcelona sentiu falta de um gol do seu craque e não saiu de um empate em 0 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Agora, o time espanhol precisa vencer a partida de volta, terça-feira que vem, para avançar às semifinais.

No terceiro encontro entre os dois times na atual edição da Liga dos Campeões, o Milan voltou a mostrar que pode ter descoberto a fórmula para segurar Messi. Em três jogos, o argentino só conseguiu marcar um gol, de pênalti, na vitória por 3 a 2 em Milão, na fase de grupos. No 2 a 2 no Camp Nou ele também passou em branco.

Neste terça, o Milan começou melhor e ficou muito perto de abrir o placar aos 2 minutos. O Barcelona errou na saída de bola, Boateng recebeu livre na meia lua, bateu forte e carimbou Piqué. A bola depois sobrou para Ibrahimovic, que tocou de cabeça para Robinho. O brasileiro, cara a cara com Valdés, mandou muito por cima.

O Barcelona respondeu aos 15 minutos, numa falta ensaiada. Xavi, Busquets e Alexis Sánchez fizeram triangulação, o chileno recebeu na área, tocou tirando de Abbiati e caiu na área, reclamando pênalti do goleiro. O árbitro mandou seguir.

Enquanto ainda dominava a partida, o Milan ainda teve mais uma chance, com Ibrahimovic, que ganhou de Puyol na corrida, bateu tentando tirar de Valdés, mas viu o goleiro fazer boa defesa no chão. A partir dos 20 minutos o Barcelona impôs seu estilo de jogo, chegando à área adversária, mas errando demais na finalização.

No segundo tempo o jogo seguiu igual, com o Barcelona controlando a bola, mas parando na boa marcação do Milan. Buscando a vitória, Guardiola tirou Iniesta, mal no jogo, e colocou Tello em campo. Com o garoto fazendo companhia a Messi, os visitantes cresceram no jogo e criaram boas chances.

Numa, Tello recebeu na área, pedalou, bateu de esquerda, e mandou à esquerda do gol. Em outra, Messi fez jogada individual, bateu rasteiro, e Abbiati defendeu com a ponta dos dedos. A sobra caiu com Tello, que acabou bloqueado por Ambrosini.