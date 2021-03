Milan só empata com a Udinese e perde a chance de colar na Internazionale

A Internazionale só joga nesta quinta-feira contra o Parma pelo Campeonato Italiano, mas festejou o empate do rival Milan, nesta quarta-feira por 1 a 1, no San Siro, diante da Udinese. Com este resultado, a líder, que tem 56 pontos, vê o principal adversário só chegar a 53.

E a situação poderia ter sido pior para o Milan, que não esteve muito inspirado na partida. O zagueiro brasileiro Rodrigo Becão abriu o placar para o time visitante, aos 23 minutos da etapa final. O Milan sofreu para empatar e só conseguiu a igualdade com Kessie, aos 52 minutos, de pênalti. A equipe de Údine, com 29 pontos, em 11º lugar.

A Atalanta não teve dó do lanterna Crotone e marcou 5 a 1. O time de Bérgamo chegou aos 49 pontos, mesma pontuação da Juventus, que joga, nesta quinta-feira, contra a Lazio. A quinta colocada Roma, com 47 pontos, garantiu importante vitória frente à Fiorentina, em Florença, por 2 a 1.

No duelo com o maior número de gols, Sassuolo e Napoli empataram por 3 a 3. O time de Nápoles, que estava vencendo até os 50 minutos do segundo tempo, quando levou o empate, é o sexto colocado, com 44 pontos, enquanto o time anfitrião chegou aos 36 pontos, em nono lugar.

Outros resultados da rodada desta quarta-feira: Benevento 0 x 3 Verona, Cagliari 1 x 0 Bologna e Genoa 1 x 1 Sampdoria.