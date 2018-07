Milan só empata com o Chievo e continua distante dos líderes

O Milan ficou no empate sem gols com o Chievo neste sábado, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time rubro-negro continua distante das primeiras colocações - é apenas o nono colocado com 34 pontos, 23 a menos do que a líder Juventus, que tem um jogo a menos. O Chievo ocupa o 15º lugar, com 25.

As duas equipes fizeram um jogo com poucas chances de gol. A única ameaça real do Milan veio em lance no início do segundo tempo, quando o japonês Honda acertou a trave do goleiro adversário. Os times voltam a campo pela competição nacional no dia 8, domingo. O Milan encara o Verona, no San Siro, e o Chievo recebe a vice-líder Roma.

A principal partida desta rodada do Italiano ficou para segunda-feira, quando a Juventus visita a Roma. O duelo pode praticamente definir o título, pois em caso de vitória a equipe de Turim abrirá 12 pontos de vantagem sobre a adversária, com apenas 13 jogos a disputar até o fim da competição.

Neste domingo, mais oito jogos dão prosseguimento à 25ª rodada: Cagliari x Verona, Atalanta x Sampdoria, Cesena x Udinese, Genoa x Parma, Palermo x Empoli, Sassuolo x Lazio, Inter x Fiorentina e Torino x Napoli.