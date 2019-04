Milan só empata com o Parma e esquenta a briga por uma vaga na Liga dos Campeões

O Milan só empatou com o Parma, por 1 a 1, neste sábado, no campo do adversário, pela abertura da 33ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado não foi bom para o time de Milão, que briga por uma vaga na Liga dos Campeões e pode perder o quarto lugar na classificação geral para a Roma.

O Milan abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo, após boa cabeçada do espanhol Samu Cartillejo. Mas o Parma, empurrado por sua torcida, conseguiu o empate por intermédio de uma bonita cobrança de falta do zagueiro português Bruno Alves, aos 41 minutos.

Com o empate, o Milan chegou aos 56 pontos, contra 54 da Roma, que joga ainda neste sábado contra a Internazionale, em Milão. Outros times que podem encostar no time milanês na briga por um lugar na próxima Liga dos Campeões são o Atalanta (53 pontos) e a Lazio (52).

A equipe romana joga em casa neste sábado diante do Chievo, enquanto o time de Bérgamo encara o Napoli, amanhã, em Nápoles.

A Juventus pode se sagrar oito vezes campeã seguida do Campeonato Italiano ainda neste sábado. O time de Turim enfrenta a Fiorentina, em seu estádio, e só precisa de um empate, pois soma 17 pontos a mais que o Napoli, vice-líder: 84 a 67. Depois deste fim de semana, vão restar mais cinco rodadas.