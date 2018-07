Milan só quer Tevez por empréstimo, avisa Galliani

"Ainda é cedo para falar sobre o Tevez", afirmou Galliani. "Mas qualquer jogador que chegue em janeiro será por empréstimo, com o direito de compra ao término do período", completou o dirigente, lembrando que o Milan procura um atacante porque ficou sem uma de suas principais opções para o ataque. "Se não fosse pelo problema do Cassano, teríamos ficado com o que já temos."

Atacante da seleção italiana, Antonio Cassano passou por uma cirurgia cardíaca recentemente e será desfalque até o fim da temporada. Dessa forma, o reforço a ser contratado pelo Milan permaneceria no clube enquanto o jogador se recuperasse. Depois disso, se agradasse, ele poderia ficar por mais tempo. Esse seria o caso de Tevez, com quem Galliani abriu negociação na semana passada.

Tevez está sem clima para continuar no Manchester City. Nos últimos meses, ele brigou com o treinador Roberto Mancini, se recusou a jogar, foi punido com multa e ainda abandonou os treinos para voltar para a Argentina. Por isso mesmo, o empresário do jogador, o iraniano Kia Joorabchian, já admitiu que a "melhor solução" para o seu cliente neste momento é ir para o Milan.

Segundo a imprensa europeia, o clube inglês estaria pedindo 4 milhões de euros para emprestar Tevez até o final desta temporada e, depois, mais 20 milhões de euros para vendê-lo em definitivo. Além disso, o atacante argentino ganha atualmente salários de 10 milhões de euros por ano no Manchester City. Além de Milan, Inter de Milão e Juventus estariam interessados nele.