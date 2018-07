Milan sofre, mas passa pelo Sassuolo e avança na Copa da Itália

Com muito sofrimento, como vem acontecendo nesta temporada, o Milan conseguiu a classificação às quartas de final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, em sua estreia na competição - os oito primeiros colocados do último Campeonato Italiano entram direto nas oitavas de final -, o time de Milão suou bastante para derrotar o Sassuolo por 2 a 1, em pleno estádio San Siro.

Com a vitória, obtida apenas nos últimos minutos, o Milan segue na competição e espera o seu adversário. Ele será conhecido nesta quarta com o confronto entre Torino e Lazio, em Turim. Por ter sido sorteado como número 1, o clube de Milão terá a vantagem de fazer este duelo único das quartas de final novamente em casa.

Pensando em poupar jogadores na luta pela recuperação no Campeonato Italiano - o time é apenas o oitavo colocado -, o técnico Filipo Inzaghi resolveu escalar uma equipe com vários reservas, entre eles o atacante recém-contratado Alessio Cerci e o goleiro Christian Abbiati, no lugar do espanhol Diego López.