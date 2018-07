Milan sofre para bater o Carpi e avança às semis da Copa da Itália

Foi sofrido, mas o Milan conseguiu nesta quarta-feira a sua classificação às semifinais da Copa da Itália. Contra o Carpi, atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano, no estádio San Siro, em Milão, o time rubro-negro parecia que ganharia facilmente ao abrir dois gols de diferença, mas permitiu a reação visitante no segundo tempo e penou para garantir o placar de 2 a 1.

Na primeira etapa, o Milan mostrou um futebol vistoso com bom toque de bola e rápidas investidas no ataque. Explorando a deficiência técnica do Carpi, que só procurava se defender, o time da casa criou chance atrás de chance e conseguiu fazer 2 gols.

No primeiro apareceu o talento do colombiano Carlos Bacca. Aos 14 minutos, o atacante dividiu com o goleiro na área e a bola sobrou para ele no lado esquerdo. De chaleira, tocou de canhota para as redes. Aos 28 foi a vez de Mbaye Niang marcar ao receber um cruzamento da esquerda dentro da pequena área.

Na segunda etapa, o Carpi resolveu abandonar o esquema defensivo e foi para cima do Milan. O time visitante conseguiu diminuir logo aos cinco minutos, com Matteo Mancosu, e buscou o empate, que levaria a decisão da vaga para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. Não teve êxito e o clube de Milão obteve a classificação.

A novidade no Milan foi a presença do atacante italiano Mario Balotelli de volta ao time. Recuperado de uma pubalgia que sofreu em novembro do ano passado, o jogador ficou no banco de reservas nesta quarta-feira, mas não foi aproveitado pelo técnico Sinisa Mihajlovic.

Nas semifinais, o Milan terá aparentemente uma vida fácil para chegar à grande decisão. O seu adversário será o vencedor do confronto entre Spezia, da segunda divisão, e Alessandria, da terceira, que se enfrentarão na próxima segunda-feira, na região da Ligúria.

No outro lado da chave, quatro times de peso da Itália. Na próxima terça-feira, em Nápoles, o Napoli receberá a Internazionale. No dia seguinte, em Roma, a Lazio jogará contra a Juventus, em uma reedição da final da última temporada, ganha pela equipe de Turim.