Seedorf penetrou na defesa do Chicago Fire e entrou na área.

Andrew Dykstra, goleiro do time norte-americano, tentou fechar o ângulo, mas o experiente meio-campista holandês o superou com um chute rasteiro no canto direito do gol.

Este foi o segundo jogo do Milan em sua turnê nos Estados Unidos, já que a equipe havia sido derrotada pelo DC United por 3 a 2, na quarta-feira.