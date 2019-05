Milan supera o Frosinone e se mantém vivo na briga por vaga na Liga dos Campeões

O Milan manteve firme as esperanças de ficar com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões ao bater o já rebaixado Frosinone por 2 a 0, neste domingo, no San Siro, pela 37.ª rodada do Campeonato Italiano. Os quatro primeiros colocados da competição garantem vaga no maior torneio do continente.

O resultado deixa a equipe do técnico Gennaro Gattuso com 65 pontos, em quinto lugar, ultrapassando a Roma, sexta colocada, que está com 63, e igualando a pontuação do Atalanta, que também tem 65 e neste domingo vai a Turim enfrentar a Juventus. Com o triunfo, o Milan também se aproximou da rival Inter de Milão, que está em 3º, com 66 pontos, e visita o Napoli neste domingo.

Piatek, desviando chute de Borini aos 12 do segundo tempo, e Suso, em uma belíssima cobrança de falta aos 21 da mesma etapa, marcaram os gols para a equipe de Milão, que na última rodada decide seu destino em relação às copas europeias fora de casa no próximo domingo, diante do SPAL.

Na outra ponta da tabela, em confronto direto para fugir do descenso, o Parma recebeu a Fiorentina e acabou garantindo sua permanência na elite italiana ao vencer o duelo por 1 a 0, chegando aos 41 pontos, quatro a mais que o Genoa, primeira equipe na zona da degola, e deixando o time de Florença, que tem 40, ainda ameaçado. O único gol da partida foi marcado por um brasileiro, Gerson, ex-Fluminense, que acabou anotando contra as redes da equipe visitante, aos 35 do segundo tempo.

Na próxima rodada, a Fiorentina, que não vence já há 13 jogos e conta em seu elenco ainda com o zagueiro Victor Hugo, ex-Palmeiras, decide sua vida em casa, no domingo, em novo confronto direto, desta vez diante do Genoa.

Em outra partida importante deste domingo em relação à luta contra o rebaixamento, o Empoli saiu momentaneamente da zona da degola ao superara o Torino, em casa, com uma goleada de 4 a 1, chegando aos 38 pontos. Acquah, Brighi, Di Lorenzo e Caputo marcaram para os anfitriões e Falque fez o único gol da equipe de Turim, que tem 60 pontos e ainda sonha com uma vaga na Liga Europa.

Já o lanterna e rebaixado Chievo (16 pontos), jogando em Verona, apenas cumpriu tabela contra a Sampdoria (nova colocada, com 50), que também não almeja mais nada na competição nacional. O placar acabou não saindo do 0 a 0.