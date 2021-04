Milan supera Parma no Italiano em jogo com assistência e expulsão de Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic foi protagonista do Milan neste sábado para o bem e para o mal. O astro sueco deu a assistência para o gol de Rebic que abriu o caminho para a vitória sobre o Parma por 3 a 1, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, mas foi expulso na etapa final e contribuiu para que sua equipe fosse pressionada pelo rival e ficasse em situação desconfortável.

No fim, o Milan levou muitos sustos no segundo tempo, mas conseguiu sustentar a vantagem na partida fora de casa, saindo de campo com o triunfo que o garante por mais uma rodada na vice-liderança da liga italiana, com 63 pontos, mas ainda bem distante da arquirrival Internazionale, que lidera o torneio com 71 pontos e ainda joga neste domingo. O Parma é o penúltimo colocado, e pode ver a distância para o Torino, primeiro fora da zona de rebaixamento, aumentar para sete pontos.

O Milan dominou o adversário no primeiro tempo e mostrou eficiência nas oportunidades que criou para fazer 2 a 0. Aos sete minutos, Ibrahimovic deixou Rebic à vontade para marcar com um bonito arremate no ângulo. Aos 43, o astro sueco tabelou com Theo Hernández, que rolou para Kessié bater rasteiro dentro da área e ampliar.

No segundo tempo, o Parma melhorou e exigiu boas defesas de Donnarumma. Depois, aos 15, Ibrahimovic reclamou de uma decisão do árbitro, xingou o juiz e levou o vermelho direto. A partir daí, os anfitriões intensificaram a pressão e diminuíram aos 20. Gagliolo marcou após assistência de Pelle.

Com um jogador a menos, o Milan ficou acuado e viu o rival desperdiçar mais de uma chance de empatar. Foram vários sustos, mas no fim, o time treinado por Stefano Pioli segurou o Parma e ainda conseguiu fazer o terceiro gol em contra-ataque no último lance do jogo. Rafael Leão recebeu de Dalot e definiu o triunfo.

Em outro confronto da 30ª rodada do Campeonato Italiano já encerrado neste sábado, o Spezia, 14º colocado, derrotou o lanterna Crotone por 3 a 2 em casa.