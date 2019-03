Milan tem interesse em Pedrinho e Fabrício Oya, do Corinthians

Após contratar o meio-campista Lucas Paquetá, o Milan ainda não tirou os olhos do Brasil. Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, com a supervisão do diretor técnico, Leonardo, o clube rossonero está monitorando de perto alguns jovens atletas que atuam no país. Everton (Grêmio) e Pedrinho e Fabrício Oya (ambos do Corinthians) estão entre os cobiçados pelos italianos.

Um dos nomes que está na lista do Milan é o do atacante Everton, do Grêmio. O jogador de 23 anos foi convocado pelo técnico Tite para os primeiros amistosos de 2019 da seleção brasileira. O jornal, além de ter elogiado Everton, citou a multa rescisória de 80 milhões de euros do centroavante.

Outro jogador citado pelo "Gazzetta dello Sport" foi o atacante Pedrinho, do Corinthians. O atleta de 20 anos é um dos destaques da equipe alvinegra e foi indicado como "mortal no um contra um". Além de Everton e Pedrinho, o Milan está monitorando as joias Reinier (17 anos), do Flamengo, Fabricio Oya (19), do Corinthians, e Eric (18), do Bahia. Os nomes de Liziero, do São Paulo, e de Jean Lucas, do Santos, também estão relacionados na lista.

O ex-jogador Leonardo, que sempre está de olho em atletas brasileiros, foi o responsável pela contratação de Paquetá. A chegada do meio-campista foi bem vista pelo Milan, já que ele está recebendo diversos elogios da imprensa italiana. Paquetá é o único jogador brasileiro do atual elenco do Milan. No entanto, no último Campeonato Italiano conquistado pelo clube rossonero, na temporada 2010/11, a equipe comandada por Massimiliano Allegri tinha quatro brasileiros: Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Alexandre Pato e Thiago Silva.