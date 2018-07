Milan tem jogador expulso, cai diante do Genoa e perde sequência invicta

Uma sequência de cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos fez o Milan voltar a fazer os olhos dos seus torcedores brilharem após muito tempo. Nesta terça-feira, porém, o encanto acabou. A equipe do técnico Vicenzo Montella foi até Gênova e perdeu para o Genoa por 3 a 0, em partida válida pela 10.ª rodada do Campeonato Italiano.

Em uma falha da linha de impedimento, Ninkovic abriu o placar de cabeça, logo aos 11 minutos. Depois de um primeiro tempo omisso, o Milan tentava a reação na segunda etapa, quando Paletta errou um carrinho, acertou só a perna de Rigoni e acabou expulso.

Com um jogador a menos por mais de meia hora, o Milan acabou levando o segundo gol. E o pior: contra. Após cruzamento rasteiro da direita, Kucka tentou cortar e acabou chutando contra o próprio gol.

O terceiro foi o mais bonito da noite, marcado por Pavoletti. Ele recebeu lançamento em profundidade, entortou a coluna de Romagnoli, que caiu ao ser driblado, e bateu bonito, sem chance para Donnarumma.

Com 19 pontos, o Milan fica estacionado no terceiro lugar e perde a oportunidade de liderar momentaneamente. Juventus, com 21, e Roma, com 19, ainda jogam na rodada e podem disparar. Já o Genoa foi a 15 e se juntou ao bolo que vai do quinto ao sétimo colocados.