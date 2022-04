Milan tropeça de novo e se vê ameaçado pela Inter no Campeonato Italiano

Irregular nas últimas semanas, o Milan voltou a "queimar gordura" na tabela do Campeonato Italiano neste domingo. Fora de casa, o líder da tabela empatou sem gols com o Torino e agora vê a primeira posição sob ameaça direta da rival Inter de Milão, que aparece em segundo lugar.

Com dois empates sem gols consecutivos, o Milan soma 68 pontos, apenas dois a mais que a Inter - derrotou o Verona por 2 a 0 no sábado. O rival de Milão tem um jogo a menos, indicando um confronto direto pelo título até a rodada final. O Milan tem mais seis jogos pela frente no campeonato, enquanto a Inter fará sete partidas.

O tropeço deste fim de semana confirma a irregularidade do primeiro colocado. Antes dos dois empates seguidos, o Milan vinha somando vitórias magras, quase sempre por 1 a 0: sobre Cagliari, Empoli e Napoli. A equipe milanesa não marca dois gols num mesmo jogo, por qualquer competição, desde o fim de fevereiro.

A exemplo do que aconteceu em seu último jogo, o Milan apresentou sérias limitações no setor ofensivo neste domingo. No primeiro tempo, criou apenas uma chance de gol. E ela veio com o lateral-direito Davide Calábria. Na etapa final, o Torino melhorou em campo, mas também não causou maiores sustos à defesa dos visitantes.

Em busca do primeiro título do Italiano desde 2011, o Milan segue sem poder contar com o atacante Zlatan Ibrahimovic, ainda machucado. "Não criamos muitas oportunidades, mas algumas jogadas poderiam ter sido mais perigosas. Acho que está faltando uma faísca para o time", reconheceu o técnico Stefano Pioli.

O Milan volta a campo na sexta-feira para receber o Genoa, em casa. Na sequência, fará novo clássico com a Inter, pela partida de volta da semifinal da Copa da Itália - houve empate sem gols no primeiro jogo.

Já o Torino, com 39 pontos, aparece no 11º lugar na tabela, sem maiores ambições nesta reta final do Italiano. No próximo sábado, o time de Turim vai visitar a Lazio.