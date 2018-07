Milan tropeça diante do Empoli e perde chance de entrar no G-5

Após ficar atrás no marcador duas vezes, o Empoli conseguiu buscar o empate por 2 a 2 contra o Milan, neste sábado, pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado atrapalhou os planos do time de Milão na busca por uma vaga na zona de classificação às competições europeias e pressionou ainda mais o técnico Sinisa Mihajlovic no cargo.

Com o resultado, o time rubro-negro parou na sexta colocação, com 33 pontos, dois a menos que a Roma, que ainda não jogou pela 21.ª rodada. O Sassuolo, que é o sétimo colocado com 32 pontos, é a principal ameaça ao Milan, pois recebe o Bologna no domingo. Já o Empoli foi a 32 pontos, em oitavo lugar.

O Milan saiu na frente logo aos 8 minutos de jogo. O colombiano Bacca recebeu lançamento de Antonelli, invadiu a área e chutou firme, no canto direito do goleiro Skorupski, e saiu para o abraço.

No entanto, o Milan seguiu demonstrando as deficiências defensivas que têm rendido críticas ao trabalho de Mihajlovic e acabou levando o gol de empate aos 32. Zielinski recebeu de Saponara para balançar as redes.

Após o intervalo, novamente o Milan deu sinais de bom futebol e marcou logo no início. Aos três minutos, Bonaventura contou com falha da marcação, recebeu de Mbaye Niang, e fez 2 a 1 para os visitantes.

Entretanto, o Empoli buscou novamente a igualdade aos 16, com Maccarone. O atleta aproveitou rebote do goleiro Donnarumma após chute de Pucciarelli e definiu o placar da partida.

O Milan volta a campo na próxima terça-feira, pela Copa da Itália, quando encara o Alessandria no estádio Olímpico de Torino. O Empoli, por sua vez, tem a semana de folga e volta no próximo domingo, pelo Italiano, contra o líder Napoli.

FROSINONE E ATALANTA NÃO SAEM DO ZERO

No outro jogo disputado neste sábado pelo Italiano, o Frosinone recebeu a Atalanta, mas as equipes ficaram no empate por 0 a 0. Agora o Frosinone foi a 16 pontos e está cada vez mais desesperado na briga contra o rebaixamento, pois é o penúltimo colocado. Já a Atalanta, que permanece na parte intermediaria da tabela, foi a 26 pontos, no 12.º lugar.