Milan tropeça e só empata com a Fiorentina em casa

Na esperança de uma temporada melhor que a passada, quando ficou bem distante da luta pelo título e não conseguiu classificação para alguma competição europeia, o Milan tinha tudo neste domingo para entrar na luta pelas primeiras colocações do atual Campeonato Italiano. Saiu na frente no placar, mas mesmo jogando em seu estádio, o San Siro, o time de Milão apenas ficou no empate por 1 a 1 com a Fiorentina, no complemento da oitava rodada.

Caso vencesse, o Milan assumiria a terceira colocação da competição, ficando atrás apenas da líder Juventus e da Roma, na zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Mas, com somente um ponto conquistado, o time milanista chega a 15 e fica na sexta colocação, ainda com Sampdoria, Udinese e Lazio na sua frente.

Em campo, o Milan fez um bom primeiro tempo e conseguiu abrir o placar com o volante De Jong, aos 25 minutos. Após cruzamento na área, o holandês aproveitou uma sobra e cabeceou no canto direito baixo do goleiro brasileiro Neto.

Na segunda etapa, o Milan se retraiu e deu espaços para a Fiorentina, que conseguiu o empate aos 20 minutos, com Josip Ilicic. O ponto ganho em Milão fez a equipe de Florença se manter na 11.ª colocação, com 10 pontos.