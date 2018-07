Milan vacila e cede empate ao lanterna Verona no Italiano

O Milan tinha tudo para se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano neste domingo. Jogava em casa e enfrentava o lanterna Verona. Para facilitar, ainda abriu o placar. Mas uma entrada forte de Nigel de Jong acabou com as chances de vitória dos anfitriões, no segundo tempo.

O holandês fez falta dentro da área e, na cobrança de pênalti, o veterano Luca Toni converteu e empatou a partida aos 11 minutos. O Milan havia inaugurado o placar cinco minutos antes, em jogada do atacante brasileiro Luiz Adriano e gol do colombiano Carlos Bacca.

A falta de De Jong prejudicou duplamente o Milan porque o holandês foi expulso, deixando os anfitriões com um jogador a menos. Mesmo assim, o time da casa ainda esteve melhor no segundo tempo e teve chances de marcar o segundo, sem sucesso.

Com o empate, o Milan chegou aos 25 pontos e ocupa o sétimo lugar da tabela. O Verona segue em último, agora com sete pontos.

Pela mesma rodada, o Chievo derrotou a Atalanta por 1 a 0, em casa. Com o revés, a Atalanta estacionou nos 24 pontos e foi superada pelo Verona. Já o Chievo chegou aos 22 e está agora em 11º lugar.

O Empoli, por sua vez, derrotou o Carpi por 3 a 0, com dois gols de Massimo Maccarone. O vencedor tem agora 24 pontos e está na nona colocação. O Carpi segue na penúltima colocação, com 29, com apenas dez pontos.