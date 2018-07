Milan vai voltar a ser grande outra vez, promete Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi prometeu que o heptacampeão europeu Milan vai superar a mediocridade do meio da tabela e se tornar grande outra vez. "Nós temos alternado jogos muito bons com outros que têm sido piores, mas eu nunca disse que tinha uma varinha mágica", disse o técnico do Milan a repórteres durante evento organizado por um dos patrocinadores do clube, na quinta-feira à noite.

"Muitos outros times estão com dificuldades, como Napoli e Inter, e nós precisamos de paciência, mas tenho certeza que voltaremos a ser grandes de novo em breve. Espero que esse seja o momento do Milan."

Inzaghi, ex-atacante do Milan e da seleção italiana, assumiu a equipe antes do início da temporada com a expectativa de melhorar o modesto oitavo lugar do time no campeonato passado, apesar de não ter experiência prévia como treinador de equipe profissional.

O Milan ganhou cinco de 14 jogos na Série A nesta temporada e está em sétimo lugar, com 21 pontos, cinco atrás do Genoa, que está em terceiro e na última vaga de classificação para a Liga dos Campeões.

Inzaghi também elogiou o meia-atacante japonês Keisuke Honda, que marcou seis gols no Campeonato Italiano nesta temporada. "Ele está fazendo coisas muito boas", disse Inzaghi. "Ele nos ajudou com seis gols, mas ele também é importante quando não marca gols. É um jogador muito útil para o time, por sua atitude e dedicação."

O Milan venceu a Série A pela última vez em 2011, sob comando de Massimiliano Allegri.