Milan vence Anderlecht e passa às oitavas com o Málaga

O time italiano fez um bom segundo tempo, e abriu o placar aos 2 minutos dessa etapa com Stephan el Shaarawy, artilheiro do Campeonato Italiano, que, na frente do goleiro Silvio Proto, tocou com tranquilidade após receber cruzamento de Mattia de Sciglio.

Philippe Mexes ampliou aos 26, numa espetacular bicicleta do canto da área - semelhante ao golaço de Zlatan Ibrahimovic no recente Suécia x Inglaterra.

Tom de Sutter descontou para os anfitriões aos 32, mas Alexandre Pato selou a eliminação dos belgas, já nos descontos, ao aproveitar passe de El Shaarawy.

O Milan tem sete títulos europeus, mas atualmente ocupa apenas a 12a colocação na Série A italiana. Ele garantiu a vaga para a próxima fase da Liga dos Campeões em segundo lugar no grupo C.

No outro jogo do grupo, o Málaga garantiu sua classificação ao empatar em 2 x 2 contra o Zenit St. Petersburg, que agora disputa com o Anderlecht o terceiro lugar na chave e uma vaga na Liga Europa.

(Reportagem de Robert-Jan Bartunek)