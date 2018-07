Milan vence Barcelona por 2 a 0 e dá grande passo para as quartas de final

MILÃO - Sete vezes campeão, o Milan nunca é uma zebra na Copa dos Campeões. Mas talvez nem os mais fanáticos torcedores rubro-negro imaginariam que a equipe italiana conseguiria uma justa vitória por 2 a 0, sobre o Barcelona, nesta quarta-feira, no San Siro, em jogo válido pelas oitavas de final do torneio continental.

Os motivos para que isso soasse improvável eram diversos. A começar pela ausência de Balotelli, que, por ter já jogado a Copa dos Campeões pelo Manchester City, não pode atuar na competição pelo Milan. E também porque do outro lado estava o Barcelona de Messi, o melhor jogador do mundo. A equipe catalã não perdia de dois gols de diferença desde janeiro de 2011.

Se quiser continuar sonhando com o título, o Barcelona tem que vencer 2 a 0 - levando a decisão para os pênaltis - ou três gols de diferença a partida de volta, dia 12 de março. No meio do caminho, dois jogos contra o Real Madrid, um deles valendo vaga na final da Copa do Rei. Já o Milan domingo joga contra a Inter de Milão e no sábado seguinte com a Lazio, em confrontos decisivos na briga por uma vaga na próxima Copa dos Campeões.

O JOGO

A partida já começou com os dois times deixando claro suas intenções. O Barcelona, como sempre, tocava a bola no campo de ataque. O Milan se fechava atrás acreditando na possibilidade de ameaçar num contra-ataque. Dono de sete títulos e jogando em casa, o time italiano não tinha vergonha de admitir a superioridade espanhola.

Mas este panorama fez o jogo ser muito mais insosso do que se imaginava. A comparação óbvia é com a semifinal da Liga em 2010, quando a Inter de Milão teve a mesma postura diante do Barcelona que agora seu rival tem.

Em muitos momentos do primeiro tempo era possível ver 21 jogadores circundando a área defensiva do Milan, que recuava seu time inteiro. Mas a estratégia dos donos da casa dava certo, tanto que os dois times foram para o intervalo sem terem ameaçado os goleiros rivais.

Quem esperava mudanças viu os dois times voltarem jogando do mesmo jeito para o segundo tempo. Tudo seguiria igual não fosse um lance confuso aos 11 minutos. Montolivo bateu falta ensaiada, a bola desviou na zaga e voltou em cima de Zapata. O colombiano pulava com os braços levantados e a bola explodiu na sua mão. Os jogadores do Barcelona pararam pedindo falta clara, o árbitro nada deu, e ela sobrou para Boateng marcar 1 a 0.

O gol acordou o Barcelona, que decidiu ser mais incisivo. O Milan tinha tudo que queria: a vitória e o contra-ataque. E foi assim que o time da casa ampliou. Niang recebeu pela direita, driblou Puyol e tocou para El Shaarawy. A sensação milanesa recebeu no meio da área e já rodou rápido para Muntari que, livre, bateu de primeira, cruzado, fazendo lindo gol.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

49min - Acaba o jogo! Ótima vitória do Milan sobre o Barcelona. Agora, a equipe italiana pode perder por até um gol de diferença que avança as quartas de final!

48min - Milan tenta sair em contra-ataque, mas Traoré bate em cima da marcação e desperdiça oportunidade.

47min - Barcelona pressiona o Milan e tenta desesperadamente o gol de empate.

46min - O juiz dá cinco minutos de acréscimo.

42min - Alteração no Barcelona: sai Puyol, entra Mascherano.

41min - Alteração no Milan: sai El-Shaarawy, entra Traoré.

41min - Após cobrança de escanteio, Puyol tenta de cabeça, mas manda para fora.

39min - O Milan toca a bola e a torcida grita 'olé' no San Siro.

36min - GOOOOOOOOOOOOLL DO MILAN!! Após ótimo contra-ataque, El-Shaarawy dá ótimo passe para Muntari, que, de primeira, bate forte e estufa a rede de Váldes!

35min - O Barcelona rodeia a área do Milan, mas não consegue penetrar no forte sistema defensivo armado por Massimo Alegri.

33min - Xavi arrisca em cobrança de falta, mas a bola passa por cima do gol italiano.

30min - Após bela troca de passes, Iniesta arrisca de fora da área e assusta Abbiati.

29min - Alteração no Milan: sai Pazzini, entra Niang.

26min - O Milan aperta a saída de bola do Barcelona, que sente dificuldades em sair jogando.

25min - Puyol também precisou de atendimento médico e continua fora de campo.

19min - Puyol e Pazzini dividem a bola pelo alto em velocidade. O italiano acaba pior e precisa ser atendido pela choque de cabeça.

17min - Messi tenta em cobrança de falta, mas manda longe do gol.

16min - Alteração no Barcelona: sai Fabregas, entra Alexis Sánchez. O Barça quer o empate!

13min - Cartão amarelo para Piquet.

11min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DO MILAN!! Prince Boateng abre o placar! Após cobrança de falta, a bola sobra para o ganês que, de primeira, manda para o fundo do gol!

9min - Abate chega na linha de funda e tenta cruzamento, mas Puyol afasta para o perigo.

8min - Busquet dá um forte carrinho em Pazzini e recebe o cartão amarelo.

5min - Barcelona mantém o ritmo do primeiro tempo e tenta pressionar o Milan no campo de defesa.

1min - Boateng arrisca cruzamento, mas manda direto para a linha de fundo.

1min - Começa o segundo tempo na Itália!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: Seguindo suas características, o Barcelona manteve o domínio da bola no primeiro tempo, pressionando o Milan no campo de defesa. Porém, a equipe italiana ainda conseguiu alguns lances de perigo, abusando dos contra-ataques, explorando os espaços deixados pela equipe catalã.

45min - Acaba o primeiro tempo!

42min - Milan continua recuado no campo defensivo e afasta o perigo com chutões para frente.

39min - El-Sharawy arranca com a bola, mas acaba desarmado pela zaga espanhola.

38min - Barcelona pressiona no final do primeiro tempo. Porém a zaga do Milan mostra segurança e afasta o perigo.

35min - El-Shaarawy recebe lançamento, se estica, mas não alcança a bola, que acaba nas mãos de Valdés.

31min - Barcelona toca a bola no campo do Milan, mas não consegue furar a retranca.

24min - Messi tenta arrancada pelo meio e sofre falta de Mexès. Amarelo para o zagueiro, é o primeiro do jogo.

20min - Zapata tenta ótimo lançamento, mas El-Shaarawy é flagrado em impedimento.

19min - Xavi arrisca de fora da área e Abate defende com tranquilidade.

18min - O Milan começa a se soltar e causar perigo ao Barcelona.

15min - El-Shaarawy cobra escanteio curto para Boateng, o ganês bate de primeira e assusta o goleiro espanhol.

15min - Boateng dá ótimo passe para El-Shaarawy, mas o italiano adianta muito e Puyol corta para escanteio.

14min - Milan tenta explorar o espaço deixado pelo Barcelona, mas o time espanhol para o jogo com falta.

11min - Daniel Alves arrisca cruzamento, a bola desvia em Mexès e passa perto do gol de Abate.

10min - Milan tenta sair em rápido contra-ataque, mas Muntari exagera na força e manda o lançamento direto para a linha de fundo.

8min - Barcelona segue pressionando o Milan. Abusa da troca de passes e tenta furar a retranca italiana.

4min - Após boa troca de passes, a bola sobre para Muntari, que bate de primeira, por cima do gol.

3min - Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona começa dominando e pressionando o Milan.

1min - Começa o clássico no San Siro!

ESCALAÇÕES

MILAN: Abbiati; Abate, Zapata, Mexès e Constant; Montolivo, Ambrosini, Muntari e Boateng; El-Shaarawy e Pazzini. Técnico: Massimo Alegri.

BARCELONA: Valdés; Daniel Alves, Pique, Puyol e Jordi Alba; Busquets, Xavi, Iniesta e Fabregas; Pedro e Messi. Técnico: Jordi Roura.