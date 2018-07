Milan vence Bologna com dois gols de Pazzini no Campeonato Italiano

MILÃO - Na luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada, o Milan venceu o Bologna por 2 a 1, neste domingo, em casa, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado deixou a equipe de Milão com 34 pontos, na sexta colocação. Porém, a equipe ainda pode ser ultrapassada neste domingo pela Roma, que vai enfrentar a Internazionale.

O atacante Giampaolo Pazzini foi o principal responsável pela vitória do Milan ao marcar os dois gols da equipe, ambos no segundo tempo. Pazzini abriu o placar do jogo aos 19 minutos e ampliou a vantagem do time mandante aos 36. Mexes, contra, fez o gol do Bologna, aos 39 minutos.

Também neste domingo, o Torino venceu o Pescara por 2 a 0, o lanterna Siena superou a Sampdoria por 1 a 0, Chievo Verona e Parma empataram por 1 a 1, assim como Atalanta e Cagliari. Já o Catania bateu o Genoa por 2 a 0.