Milan vence com gol de Robinho e retoma ponta no Campeonato Italiano

CESENA - O Milan retomou a liderança do Campeonato Italiano neste domingo ao derrotar o Cesena por 3 a 1, fora de casa, em partida válida pela 24ª rodada da competição, fora de casa. O brasileiro Robinho foi um dos destaques da equipe no triunfo do atual campeão nacional, ao anotar um gol. Com o resultado, o Milan chegou aos 50 pontos e ultrapassou a Juventus, que está com 49. Já o Cesena permanece na lanterna do Campeonato Italiano, com 16 pontos.

Fora de casa, o Milan abriu o placar diante do Cesena aos 29 minutos do primeiro tempo, com Muntari, ao aproveitar rebote de cobrança de falta de Thiago Silva. Aos 31 minutos, Robinho deu assistência para Emanuelson ampliar o placar para 2 a 0. O atacante brasileiro fez o terceiro gol do Milan aos dez minutos do segundo tempo, com um chute cruzado. Pudil, aos 20 minutos da etapa final, diminuiu para o Cesena.

A Roma, em casa, superou o Parma por 1 a 0, com o gol feito por Fabio Borini, aos 26 minutos do primeiro tempo. Com o triunfo, a equipe chegou aos 38 pontos e está em quinto lugar no Campeonato Italiano.

Na luta contra o rebaixamento no torneio, o Lecce goleou o Siena por 4 a 1. Também neste domingo, o Chievo Verona superou o Genoa por 1 a 0, fora de casa. Já Novara e Atalanta empataram por 0 a 0.