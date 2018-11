Milan vence com gol no fim e assegura o quarto lugar no Italiano

Com um gol do zagueiro Alessio Romagnoli, aos 45 minutos da segunda etapa, o Milan derrotou a Udinese, em Údine, neste domingo, pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, o time milanês soma 21 pontos, assim como a Lazio, mas leva vantagem para ficar em quarto lugar por causa do melhor saldo de gols (7 a 4). A liderança é da Juventus com impressionantes 31 pontos.

Em boa fase, o Sassuolo derrotou o Chievo Verona, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Federico Di Francesco e Emanuele Giaccherini (contra). Com a quinta vitória, o time de Sassuolo chega aos 18 pontos, na sexta colocação. O de Verona continua na lanterna, com um ponto negativo - iniciou o campeonato com três pontos negativos por causa de problemas financeiros.

O Torino foi até Gênova e goleou a Sampdoria por 4 a 1, resultado que o coloca na sétima posição, com 17 pontos. Já a rival segue com 15, em 10.º lugar. Andrea Belotti (duas vezes), Iago Falque e Armando Izzo fizeram os gols do time de Turim, enquanto que o centroavante Fabio Quagliarella descontou.

Com nove pontos em 16.º lugar, o Bologna se complicou um pouco mais ao ser derrotado em casa, de virada, por 2 a 1, para a Atalanta. Mbaye fez o gol do time da casa, mas Gianluca Mancini e Duvan Zapata garantiram o triunfo da equipe de Bérgamo.

Em 12.º lugar na tabela de classificação, com 11 pontos, o Parma, em casa, empatou sem gols com o Frosinone, penúltimo colocado com apenas seis.