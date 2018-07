Milan vence e assume liderança do Campeonato Italiano

MILÃO - Atual campeão nacional, o Milan assumiu neste sábado a liderança do Campeonato Italiano, mesmo que provisoriamente. Em casa, a equipe não teve uma boa atuação, mas mesmo assim derrotou o Siena por 2 a 0, em partida válida pela 16ª rodada da competição - a primeira foi adiada por conta da greve dos jogadores.

Com o resultado, o Milan chegou aos 31 pontos, na primeira posição. Para manter a liderança, a equipe vai torcer por tropeços de Juventus e Udinese, que estão com 30 pontos no Campeonato Italiano, e só vão entrar em campo no domingo. Na luta contra o rebaixamento, o Siena ocupa o 17º lugar, com apenas 14 pontos.

Neste sábado, as equipes fizeram um primeiro tempo fraco, com poucas oportunidades. Assim, os gols da partida saíram apenas na etapa final. O Milan abriu o placar aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, o brasileiro Robinho ajeitou para Nocerino finalizar rasteiro, colocando sua equipe em vantagem.

O Milan definiu a sua vitória, após o árbitro marcar pênalti em lance em que Boateng não foi tocado pelo goleiro. Ibrahimovic converteu a cobrança e fez 2 a 0 para o atual campeão italiano. Com dez gols, o sueco divide a vice-artilharia do torneio com Di Natale, da Udinese.

O Chievo Verona venceu o Cagliari por 2 a 0, em casa, com gols de Thereau e Sardo, e subiu para o oitavo lugar no Campeonato Italiano, com 19 pontos. Já Fiorentina e Atalanta empataram por 2 a 2, em Florença, com gols de Gilardino, Jovetic, Masiello e Denis, que é o artilheiro do Campeonato Italiano com 11 gols.