Milan vence e Inter de Milão só empata no Italiano

GÊNOVA - O Milan faz campanha decepcionante no Campeonato Italiano, mas ao menos teve o que comemorar na 25ª rodada do torneio. Neste domingo, fora de casa, o time dirigido por Clarence Seedorf derrotou a Sampdoria por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova.

Assim, o Milan conquistou a sua segunda vitória seguida no Campeonato Italiano e se recuperou da derrota para o Atlético de Madrid, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, chegou aos 35 pontos, na nona colocação. Já a Sampdoria está em 13º lugar, com 28 pontos.

Neste domingo, o Milan começou a definir a sua vitória aos 11 minutos, quando Abate cruzou para Taarabt, que cabeceou. O goleiro brasileiro Ângelo da Costa espalmou, mas o atacante marroquino ficou com o rebote e finalizou para as redes. O segundo gol saiu aos 13 minutos do segundo tempo. Taarabt cruzou, o goleiro da Sampdoria se chocou com Pazzini e bola ficou livre para Rami, que bateu e fez 2 a 0.

INTER TROPEÇA EM CASA Já a Inter de Milão, mesmo em casa, só empatou por 1 a 1 com o Cagliari e segue distante da almejada vaga na próxima Liga dos Campeões. O time visitante abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com o chileno Pinilla e o português Rolando empatou aos sete minutos da etapa final.

A igualdade neste domingo levou a Inter de Milão aos 40 pontos, na quinta colocação, e com dez a menos do que o Napoli, que está em terceiro lugar, ficando com a última vaga da Itália na Liga dos Campeões.

OUTROS JOGOS

Fora de casa, o Verona venceu o Livorno por 3 a 2 e chegou aos 39 pontos, em sexto lugar no Campeonato Italiano. Também neste domingo, a Udinese empatou por 1 a 1 com a Atalanta. Na luta contra o rebaixamento, o Chievo bateu o Catania por 2 a 0.