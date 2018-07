Milan vence e segue líder, mas Juventus também ganha

ATALANTA - Na volta do Campeonato Italiano após duas semanas e meia de paralisação para as festas de fim de ano, Milan, Juventus e Udinese venceram seus jogos e mantiveram tudo igual na ponta da tabela. O líder ainda é o time de Milão, que venceu a Atalanta por 2 a 0 neste domingo. Ao mesmo tempo, a Juventus vencia o Lecce por 1 a 0. Mais cedo, a Udinese havia goleado o Cesena por 4 a 1.

A classificação do Campeonato Italiano mostra Milan e Juventus com 37 pontos cada, mas o time milanês fica na frente porque tem melhor saldo de gols. A Udinese vem logo atrás, com 35. Já a Lazio, que perdeu de 4 a 0 para o Siena, no sábado, ficou mais distante, com 30, um ponto a mais que a Inter de Milão, a quinta colocada.

Em Atalanta, o Milan saiu na frente com um gol marcado por Ibrahimovic, que cobrou pênalti sofrido por Pato aos 20 minutos do primeiro tempo. Com exceção a um cabeceio de Pato no travessão, o jogo seguiu com poucas emoções. No fim, aos 36 do segundo tempo, Ibra foi à linha de fundo pela direita e cruzou para Boateng marcar de primeira e fechar o placar.

Em Lecce, os visitantes também se saíram melhor. O único gol da Juventus foi marcado aos 27 minutos do primeiro tempo, através de Matri, de cabeça. O atacante havia acabado de entrar no lugar de Quagliarella, que deixou o campo machucado. O Lecce é o lanterna, com apenas nove pontos.

Jogando em casa, a Udinese saiu na frente do Cesana com um gol do artilheiro Di Natale. Aos 39, o brasileiro Eder deixou tudo igual. Mas, depois, na segunda etapa, Asamoah, Basta e Di Natale marcaram e asseguraram a goleada.

Com dois gols de Totti, ambos de pênalti, a Roma venceu o Chievo Verona por 2 a 0, no Estádio Olímpico, e chegou a 27 pontos, na sexta colocação. A Fiorentina também ganhou. Fora de casa, fez 3 a 0 no Novara. Jovatic, de pênalti, Montolivo e novamente Jovatic marcaram.

Na estreia de Gilardino com a camisa do Genoa, este foi derrotado por 3 a 0 pelo Cagliari, fora de casa. O brasileiro Zé Eduardo, ex-Santos, ficou no banco. Já em Bologna, o time da casa bateu o Catania por 1 a 0.