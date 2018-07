Milan vence fora de casa e ainda sonha com vaga na Liga Europa

Tentando buscar ao menos uma vaga na próxima edição da Liga Europa, o Milan venceu o Bologna por 2 a 1, neste domingo, fora de casa, em rodada do Campeonato Italiano. O resultado manteve a equipe de Milão no sétimo lugar, ainda com chance de entrar na fase preliminar da competição europeia.

A vitória deste domingo foi construída antes do intervalo. Hakan Calhanoglu abriu o placar aos 34 minutos de jogo e Giacomo Bonaventura anotou o segundo aos 45. No segundo tempo, o Bologna esboçou reação e até balançou as redes, com Sebastien De Maio, aos 29 minutos. Mas o Milan conteve o rival e garantiu a 16ª vitória no Italiano.

O resultado levou o time aos 57 pontos, ainda em sétimo porque a Atalanta também venceu na rodada e segue em sexto, com 58. O Milan sonha com a sexta colocação da tabela, que dá vaga na fase preliminar da Liga Europa. O quinto classifica diretamente para a fase de grupos, mas o lugar parece distante. A Inter de Milão ocupa este posto, já com 66 pontos.

A Atalanta somou mais três pontos na tabela ao superar o Genoa por 3 a 1. Musa Barrow, Bryan Cristante e Josip Ilicic marcaram os gols dos anfitriões. O time de Gênova segue na parte intermediária da tabela, sem risco de queda e tampouco com possibilidade de entrar nas competições europeias da próxima temporada.

Na parte inferior da tabela, o já rebaixado Benevento empatou com a Udinese por 3 a 3, em casa. Em confronto direto para tentar escapar da degola, o SPAL bateu o Verona por 3 a 1. O zagueiro brasileiro Felipe, que atua no futebol italiano desde a juventude, marcou um dos gols da partida.

Com o resultado, o SPAL chegou aos 32 pontos e deixou a zona de rebaixamento ao subir da 18ª para a 17ª colocação da tabela. O Verona caiu para o 19º lugar, com 25 pontos. O novo 18º colocado é o Chievo, com 31.

A queda do Chievo também se deve ao triunfo do Crotone sobre o Sassuolo por 4 a 1, também neste domingo. O time atingiu os 34 pontos e agora é o 15º. Completando a rodada, a Sampdoria goleou o Cagliari por 4 a 1.