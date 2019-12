Milan vence fora o Bologna e chega à 10.ª colocação do Campeonato Italiano

O Milan ganhou uma posição no Campeonato Italiano neste domingo com a vitória por 3 a 2 sobre o Bologna, fora de casa, pela 15.ª rodada da competição nacional. O tradicional clube de Milão, que está bem longe dos seus dias gloriosos, agora é o 10.º colocado na tabela de classificação.

Essa foi a segunda vitória consecutiva do time rubro-negro na competição, mas o Milan ainda está muito longe da briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. A equipe chegou a 20 pontos, nove a menos do que os quartos colocados Cagliari e Roma. Na próxima rodada, o Milan poderá subir até a sétima colocação, já que o Napoli, que ocupa esse lugar, tem apenas um ponto a mais.

O Milan abriu o placar aos 15 minutos de jogo com um gol de pênalti do polonês Piatek. Aos 32, Hernández recebeu um belíssimo passe do espanhol Suso e teve a calma necessária para dominar a bola à frente do goleiro do Bologna, Skorupski, e marcar o segundo gol do time milanês na jornada.

Alguns minutos depois, porém, Hernandez viveu um momento desagradável. Depois da cobrança de um escanteio pelo Bologna, a bola bateu no francês, que não estava bem colocado, e entrou no gol, diminuindo a vantagem dos milaneses.

Logo no princípio da segunda etapa, Bonaventura marcou o terceiro do Milan com um chute muito bem colocado, de perna esquerda. A poucos minutos do fim, Sansone anotou o segundo gol do Bologna na cobrança de um pênalti, mas os visitantes souberam suportar a pressão e conservar a vitória até o fim.

Em Gênova, o Parma obteve neste domingo uma importante vitória por 1 a 0 sobre a Sampdoria, resultado que o colocou na oitava colocação, com 21 pontos. Já a equipe da casa está em uma posição muito perigosa: é a 17.ª, a última fora da zona de rebaixamento, com 12.

O eslovaco Kucka, aos 21 minutos do primeiro tempo, anotou de cabeça o único gol da partida. Na etapa final, a Sampdoria teve uma grande chance de empatar a partida quando o árbitro marcou um pênalti a seu favor. O veterano Quagliarella chutou com força, mas o goleiro Sepe acertou o canto e fez a defesa.