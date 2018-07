Milan vence Inter de Milão e reassume liderança do Campeonato Italiano

Felice Calabro/AP

Ibrahimovic cobra pênalti para garantir vitória do Milan sobre a Inter por 1 a 0

MILÃO - O Milan levou a melhor no clássico com a Inter de Milão neste domingo. Venceu por 1 a 0, com um gol de pênalti marcado pelo sueco Ibrahimovic ainda no início do primeiro tempo, e reassumiu a primeira colocação do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Milan chegou aos 26 pontos e abriu um de vantagem para a vice-líder Lazio, que havia derrotado o Napoli por 2 a 0 também neste domingo. A Inter de Milão, por sua vez, segue com 20 pontos, agora mais distante dos líderes.

Com Alexandre Pato contundido, Robinho começou como titular, formando dupla com Ibrahimovic - Ronaldinho Gaúcho mais uma vez ficou no banco do Milan. E foi dos pés do atacante sueco que saiu o gol da vitória aos quatro minutos, após ele sofrer pênalti de Materazzi e converter a cobrança.

Em desvantagem, a Inter de Milão partiu para o ataque e criou algumas boas oportunidades ainda no primeiro tempo, principalmente em cobrança de falta de Sneijder, que passou próxima do gol. A partida ficou ainda mais emocionante aos 16 da etapa final, quando Abate foi expulso e deixou o Milan com um jogador a menos.

Logo na sequência, Robinho saiu para a entrada de Antonini e a equipe se fechou de vez. A Inter de Milão aumentou ainda mais a pressão, mas não conseguiu criar chances claras de gol, facilitando o caminho do Milan para reassumir a liderança.