Milan vence Roma de virada e segue líder no Italiano

O resultado levou o Milan aos 63 pontos, sete a mais que a Juventus, que terá compromisso difícil nesta rodada, pela qual enfrenta a Inter de Milão, neste domingo, em casa. Já a Roma estacionou nos 44 pontos, na sexta colocação e fora da zona de classificação para as competições europeias.

A nota ruim da partida aconteceu do lado do Milan. Thiago Silva deixou o campo logo aos dez minutos do primeiro tempo, com um problema muscular na coxa direita, e preocupa para o duelo da próxima quarta-feira, contra o Barcelona, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O JOGO - Neste sábado, o time da casa começou melhor, impôs seu ritmo e pressionava o adversário. Mas foi a Roma que saiu na frente, aproveitando um vacilo do adversário. Aos 43 minutos, De Rossi chutou do lado direito e Pablo Osvaldo deu um carrinho para marcar.

No segundo tempo, a Roma passou a dominar, mas a história da etapa inicial se repetiu e, desta vez, foi o Milan que tirou proveito. Aos 8 minutos, De Rossi colocou a mão na bola dentro da área e Ibrahimovic marcou, de pênalti. Aos 38, o próprio sueco virou, com um belo gol. Ele recebeu de frente para o gol, deu um chapéu no goleiro Stekelenburg e tocou de cabeça.

Depois do confronto diante do Barcelona, que será disputado no Giuseppe Meazza, o Milan volta a atuar pelo Italiano diante do Catania, fora de casa, no próximo sábado. No mesmo dia, a Roma recebe o Novara no Estádio Olímpico.