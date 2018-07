Milan supera o Torino e chega ao 11º jogo seguido sem derrota

Jogando em casa, o Milan venceu o Torino por 1 a 0, neste sábado, em partida válida pela 27.ª rodada do Campeonato Italiano, alcançou a marca de 11 jogos seguidos sem derrota na temporada e manteve vivas as esperanças de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O resultado levou o time milanês aos 47 pontos, na sexta posição do Italiano, mas seis pontos atrás da Roma, que é a terceira colocada. A atual sequência positiva do time na temporada, o que inclui a Copa da Itália, é de sete vitórias e quatro empates. O Torino, por sua vez, parou nos 32 pontos, em 11.º lugar.

Pouco ameaçado pelo Torino, o Milan só conseguiu criar a primeira chance efetiva de gol aos 26 minutos da etapa inicial. O meia Honda cobrou falta de longe e carimbou o travessão do goleiro Padelli. No minuto seguinte, Immobile invadiu a área e bateu com perigo, mas para fora.

Aos 34, Bertolatti recebeu sozinho na área e mandou de letra para o gol, exigindo boa defesa de Padelli. Somente aos 44 minutos do primeiro tempo, o Milan conseguiu balançar as redes. Antonelli se aproveitou de bobeira da zaga do Torino em cobrança de escanteio e marcou o 1 a 0.

Na segunda etapa, o padrão de jogo se repetiu, com o Milan comandando as jogadas e dominando a posse de bola, enquanto o Torino não mostrou reação. Aos 15 minutos, Bacca apareceu para cabecear e fazer o segundo, mas a arbitragem viu impedimento e anulou o gol.

Com a derrota, o Torino segue com um difícil tabu a ser quebrado, pois não vence o Milan desde 4 de novembro de 2001. São 16 partidas nestes anos, com oito vitórias do time milanês e oito empates.

Agora o Milan se prepara para encarar o Alessandria pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália, na próxima terça-feira. Após ter vencido a partida de ida por 1 a 0, a equipe comandada por Sinisa Mihajlovic tem a vantagem do empate em casa.