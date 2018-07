Milan vira em três minutos, bate o Torino e avança às quartas na Copa da Itália

A grande decisão da última edição da Copa da Itália será reeditada nesta temporada; só que mais cedo. Nesta quinta-feira, com uma virada obtida em um intervalo de três minutos, o Milan derrotou o Torino por 2 a 1, no estádio San Siro, em Milão, e avançou às quartas de final da competição. A rival será a Juventus, para quem perdeu na final disputada em maio do ano passado.

O duelo que vale vaga nas semifinais será disputado no próximo dia 25 no Juventus Stadium, em Turim. A atual líder do Campeonato Italiano terá a chance de dar o troco no Milan, que há duas semanas conquistou o título da Supercopa da Itália com uma vitória sobre a Juventus na disputa de pênaltis em Doha, no Catar. Quem passar deste duelo pegará Napoli ou Fiorentina na sequência.

Em campo, o Torino mostrou logo de cara que não iria ter medo do Milan. Os comandados do técnico Sinisa Mihajlovic aproveitavam bem as jogadas de ataque e conseguiram abrir o placar, aos 27 minutos, após bom toque de bola pelo meio. Letal com a bola dentro da área, o centroavante Andrea Belotti chutou de bico por baixo do goleiro Donnarumma para fazer 1 a 0.

O Milan teve de se reorganizar em campo após o intervalo. O técnico Vincenzo Montella conseguiu arrumar a equipe e a virada veio em pouco tempo. Aos 15 minutos, após a bola passar por toda a área do Torino, de um lado ao outro, Juraj Kucka apareceu livre na direita e empatou. Aos 18, Bonaventura foi feliz ao chutar de primeira, de dentro da área, um cruzamento da direita para marcar o segundo gol.

Até o final, o Torino pressionou bastante e o Milan tentou aproveitar o espaço dado pelo rival para encaixar um contragolpe. Chegou a mandar uma bola na trave e contou com a segurança de Donnarumma no final para assegurar a classificação.

A Copa da Itália prosseguirá na semana que vem com os outros quatro duelos das oitavas de final. Na terça-feira, a Internazionale receberá o Bologna, em Milão. Na quarta jogarão Sassuolo x Cesena e Lazio x Genoa. Na quinta, Roma e Sampdoria duelarão no estádio Olímpico, em Roma.