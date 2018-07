Milan vira no fim e alcança liderança do Campeonato Italiano

UDINE - Liderado por Maxi Lopez, o Milan obteve uma grande virada sobre a Udinese neste sábado. O argentino entrou somente no segundo tempo da partida, mas fez a diferença ao marcar o gol de empate e dar a assistência para a virada de El Shaarawy aos 40 minutos.

Com o triunfo por 2 a 1, fora de casa, o Milan voltou a figurar na liderança provisória do Campeonato Italiano. O time chegou aos 47 pontos, dois a mais que a Juventus. O time de Turim enfrentaria o Bologna no domingo, mas o duelo foi adiado por conta da neve e do frio que assolam a Itália há duas semanas. A Udinese, por sua vez, aparece em quarto lugar, com 41 pontos.

Desfalcado, o time de Robinho e Thiago Silva apresentou um fraco futebol no primeiro tempo. A Udinese aproveitou a situação e abriu o placar aos 19 minutos, com Di Natale. O gol, porém, foi o suficiente para "acordar" o Milan.

O time só entrou definitivamente no jogo no segundo tempo após a entrada de Maxi Lopez. O argentino movimentou o ataque visitante e buscou o empate aos 32 minutos. Embalado, o ex-jogador do Grêmio deu passe para o gol salvador de El Shaarawy, que assegurou a liderança do Milan aos 40.