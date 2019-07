Milan x Benfica: onde assistir ao vivo e horário do amistoso

Milan e Benfica se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, região metropolitana de Boston, pela Copa dos Campeões Internacionais, torneio amistoso de pré-temporada.

Milan x Benfica terá transmissão ao vivo pela Fox Sports.

Esta será a segunda partida do Milan em sua pré-temporada nos Estados Unidos. Na última terça-feira, o time agora comandado pelo técnico Marco Giampaolo foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0, na última terça-feira, na cidade de Kansas City.

O duelo contra o Benfica será o último longe da Europa. O Milan volta à Itália para a sequência da pré-temporada e no dia 3 de agosto, um sábado, faz um amistoso contra o Manchester United no Millenium Stadium, em Cardiff, no País de Gales.

Já o Benfica faz o terceiro e último jogo no torneio amistoso de pré-temporada. Na estreia, o time português derrotou o Chivas Guadalajara, do México, por 3 a 0, no sábado passado, em Santa Clara, na Califórnia. Quatro dias depois, ganhou da Fiorentina por 2 a 1, em Nova York.

