Milan x Fiorentina: onde assistir ao vivo e horário do confronto

Milan e Fiorentina se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado, às 12h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em um clássico em que as duas equipes entram em campo pressionadas por motivos distintos. O time de Milão mira se manter nas primeiras colocações e o de Florença quer se aproximar da parte de cima da tabela.

Milan x Fiorentina terá transmissão da RAI. O Milan entra na rodada na quarta colocação, com 27 pontos, e busca a vitória para tentar se aproximar de Napoli e Inter, segundo e terceiro respectivamente. A Juventus, com 46, está bem mais distante. Na última rodada, a equipe de Milão empatou sem gols com o Bologna.

A Fiorentina é apenas a 10ª colocada, com 22 pontos e nas últimas oito partidas, perdeu apenas uma - para a Juventus. Na última rodada, venceu o Empoli por 3 a 1.