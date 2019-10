Milan x Inter de Milão: transmissão e horário do jogo pelo Italiano

Milan e Inter de Milão se enfrentam neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Na tabela de classificação, os dois clubes estão em situações diferentes após três jogos.

Milan x Inter de Milão terá transmissão pela RedeTV! e pelo canal de streaming DAZN. O Estado também faz o tempo real da partida.

No Milan, que ocupa a sexta colocação com seis pontos, o treinador Marco Giampaolo se entendeu com o meia brasileiro Lucas Paquetá, com quem teve um desentendimento público na semana passada após a vitória sobre o Verona. Por conta disso, o ex-atleta do Flamengo poderia ser multado, mas a comissão técnica decidiu não puni-lo.

Na Inter de Milão, apesar da equipe ser a única com 100% de aproveitamento após vitórias sobre Lecce, Cagliari e Udinese, o objetivo é se recuperar do tropeço na estreia pela Liga dos Campeões da Europa com o empate por 1 a 1, em casa, contra o Slavia Praga, da República Checa.