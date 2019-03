Milan x Inter: como assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

Milan e Inter se enfrentam neste domingo, às 16h30 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, em um clássico em que as duas equipe entram em campo vivendo momentos bem distintos.

Milan x Inter terá a transmissão do canal italiano RAI, que retransmite suas imagens para o Brasil. O Milan iniciou a rodada na terceira colocação com 51 pontos, um ponto a mais que a Inter, quarta colocada. Entretanto, a equipe dirigida por Luciano Spalletti entra em campo disposta a buscar a vitória para esquecer a eliminação na Liga Europa.

Na quinta-feira, a Inter foi surpreendida em casa e perdeu por 1 a 0 para o Eintracht Frankfurt e deu adeus ao torneio europeu, ainda nas oitavas de final. No Italiano, porém, vem de vitória por 2 a 0 sobre o SPAL, no domingo passado.

Em lado oposto, o Milan vem de dez jogos de invencibilidade e entra em campo disposto a triunfar para se aproximar do Napoli, segundo colocado. Na rodada passada, o time de Gennaro Gattuso derrotou fora de casa o Chievo por 2 a 1. A Juventus lidera com sobras a competição, com 75 pontos.