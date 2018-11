Milan x Juventus: horário e onde assistir Cristiano Ronaldo em ação

Milan x Juventus se enfrentam neste domingo, às 17h30, no estádio Giuseppe Meazza, pela 12ª rodada do Campeonato Italianio. Pela primeira vez, o astro Cristiano Ronaldo enfrentará o Milan com a camisa do clube de Turim.

Milan x Juventus terá a transmissão do canal italiano RAI. O time de Milão inicia a rodada na quarta posição, com 21 pontos, dez a menos que a Juventus, líder com 31 e invicta. Foram dez vitórias e um empate.

Apesar da boa temporada, a Juventus levou um revés que ainda precisa ser digerido. Em casa, perdeu de virada para o Manchester United, por 2 a 1, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões, e quer vencer o rival para dar a volta por cima e esquecer o tropeço em seus domínios. No Italiano, a situação é mais confortável e o time de Cristiano Ronaldo vem de vitória por 3 a 1 sobre o Cagliari.

Já o Milan empatou por 1 a 1 com o Betis, pela Liga Europa, na quinta-feira. No Campeonato Italiano, a tradicional equipe milanesa vem de vitória fora de casa por 1 a 0 sobre a Udinese.