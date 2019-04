Milan x Udinese: como assistir ao vivo ao jogo pelo Italiano

Milan e Udinese se enfrentam nesta terça-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio San Siro, em Milão, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

Onde assistir Milan x Udinese?

Milan x Udinese terá transmissão do canal italiano RAI. O Milan é o quarto colocado, com 51 pontos. A equipe soma 14 vitórias, nove empates e seis derrotas.

Na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão, a Udinese está em 16º lugar, com sete vitórias, sete empates e 14 derrotas.

No primeiro turno, em 4 de novembro do ano passado, em Údine, o Milão venceu por 1 a 0, gol de Alessio Romagnoli, aos 52 minutos do segundo tempo.