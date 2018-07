Milhares de palmeirenses dão show e recepcionam time antes da final

Para facilitar o fluxo dos torcedores e a chegada das equipes ao estádio, policiais militares e fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mudaram as direções de algumas vias próximas ao estádio, como as avenidas Francisco Matarazzo e Pompeia. Outras foram completamente fechadas, como as ruas Palestra Itália, Diana e Caraíbas. Por volta das 16h, diversos grupos de torcedores se aglomeravam nas ruas e calçadas. Muitos faziam churrascos, com muita bebida. Até uma banda de reggae, da torcida organizada Rasta Alviverde animava os palmeirenses.

A massa alviverde começou a tomar conta do entorno da arena palmeirense por volta das 18h. Com muitos fogos, a festa era feita também com bandeiras e ambulantes agiam livremente vendendo de tudo o que era possível - comida, cerveja, vinho, camisetas do clube, entre outros.

Perto das 19h, a grande maioria da torcida se dirigiu ao portão próximo da entrada do Gol Norte, onde as delegações chegam. Em um verdadeiro corredor alviverde, luzes dos sinalizadores abriram caminho para o veículo com os jogadores do Palmeiras passar. Bem devagar, os atletas puderam sentir o carinho da torcida, que até em cima de um caminhão da prefeitura subiu. Linda e inesquecível festa dos torcedores da equipe.

Do outro lado do estádio, na Rua Padre Antônio Tomáz, a torcida do Santos chegava sem muito barulho e com uma grande escolta policial. A delegação santista também chegou ao estádio sem maiores problemas. Falta pouco para o País conhecer o novo campeão da Copa do Brasil.