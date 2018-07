Milhares de torcedores acompanham final do Mundial de Clubes na Arena Grêmio

Milhares de torcedores gremistas acompanharam, na tarde deste sábado, a final do Mundial de Clubes da Fifa na Arena Grêmio, em Porto Alegre. As portas do estádio abriram para o público às 12 horas, com ingressos que variavam entre R$ 30 e R$ 50.

Com um calor de 33 graus, gremistas assistiram o primeiro tempo da partida contra o Real Madrid em um telão com dimensões de 20 por 11 metros, totalizando 220m² de área, posicionado no setor norte do estádio. As traves foram retiradas e todo o espaço do campo foi transformado em pista para que os torcedores pudessem acompanhar o duelo.

O gramado da Arena Grêmio, por sua vez, também foi coberto com um piso especial para que a torcida pudesse circular sem danificar o campo.

Fora do estádio, um incêndio destruiu 14 automóveis que estavam estacionados próximos à Arena Grêmio. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros apontam que brasas de churrasco deixadas próxima a uma árvore teriam ocasionado o problema.