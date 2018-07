Milhares prestam tributo a torcedor do Napoli morto

Esposito lutava pela vida há 50 dias, depois de ter sido baleado no dia 3 de maio. Na ocasião, ele foi a Roma ver a decisão da Copa da Itália, na qual o Napoli bateria a Fiorentina e ficaria com o título. Antes da partida, no entanto, envolveu-se em uma confusão com Daniele De Santis, torcedor da Roma, que lhe acertou um tiro no peito.

A morte de Esposito gerou grande comoção na Itália, principalmente em Nápoles. Por isso, milhares de pessoas foram ver seu caixão, aproveitando que as visitas estavam abertas na última quinta e nesta sexta. A expectativa é de que muitos outros moradores da cidade ainda vão ao velório antes do funeral, marcado para as 16h30 local (11h30 de Brasília).

Entre as pessoas que prestaram homenagens a Esposito, estavam o presidente do Napoli, Aurélio De Laurentiis, o atacante da equipe Lorenzo Insigne, que estava no Brasil disputando a Copa do Mundo, e o presidente do Comitê Olímpico Italiano, Giovanni Malago.