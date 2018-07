Milhares vão ao Camp Nou homenagear Tito Vilanova

BARCELONA - Milhares de torcedores do Barcelona, além dos seus jogadores, foram neste sábado ao Camp Nou para prestar suas homenagens a Tito Vilanova, ex-técnico do clube catalão, que morreu na última sexta-feira, aos 45 anos, após uma batalha contra o câncer. O dia começou com os jogadores do Barcelona assinando um livro de condolências e depois realizando um minuto de silêncio para Vilanova.

O clube, então, abriu um memorial temporário no Camp Nou e revelou que 9.880 pessoas foram ao local prestar sua homenagem até às 17 horas locais. Os participantes incluíram o presidente regional da Catalunha, o prefeito de Barcelona e o presidente do Espanyol.

"É um momento difícil", disse o capitão do Barcelona, Carles Puyol. "Nós enviamos nosso apoio à sua família e amigos. Uma grande pessoa, completa, um exemplo que nos deixou. Este é um golpe difícil", completou. A doença de Vilanova o obrigou a deixar o cargo de técnico do Barcelona após a temporada passada, depois de ganhar o título do Campeonato Espanhol.

Anteriormente, ele trabalhou como assistente de Pep Guardiola em um período de quatro anos, durante o qual a equipe venceu 14 de 19 títulos possíveis, ajudando o Barcelona a ter a sua fase mais gloriosa. Depois de tirar uma licença sabática de um ano, Guardiola aceitou o convite para dirigir o campeão alemão Bayern de Munique nesta temporada.

O clube expressou suas condolências através do seu site oficial, ressaltando que o relacionamento de Vilanova e Guardiola "foi bem além de um vínculo profissional". O Barcelona declarou três dias de luto por Vilanova, cujo funeral será realizado na segunda-feira na catedral da cidade do clube. Um minuto de silêncio em memória do técnico está sendo realizado neste fim de semana em todos os jogos do Campeonato Espanhol.