Milik marca dois e Napoli bate o Milan pelo Italiano

Contratado para a vaga de Higuaín no Napoli, o atacante polonês Milik foi o principal destaque na vitória da equipe sobre o Milan por 4 a 2, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. No primeiro jogo à frente dos torcedores, no Estádio San Paolo, ele marcou os dois primeiros gols e encaminhou o triunfo.

Os anfitriões levaram um sufoco do Milan no início da partida, mas aos poucos equilibraram as ações e conseguiram abrir o marcador aos 18 minutos. Mertens bateu da esquerda e acertou a trave. Na sobra, Milik pegou mal na bola, mas mesmo assim conseguir mandar para as redes.

O gol embalou o Napoli, que passou a pressionar e ampliou aos 33, novamente com o centroavante polonês. Mertens fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Milik ampliar de cabeça. O Milan desceu para o vestiário sem esboçar reação, mas voltou para a etapa final com outra postura.

Logo aos seis minutos, Niang bateu cruzado para diminuir o marcador. Três minutos depois, Suso mandou uma bomba da intermediária e acertou o ângulo para deixar tudo igual. Aí a partida ficou aberta. As duas equipes passaram a buscar o ataque, mas o Napoli foi mais preciso.

Aos 30 minutos, em mais uma jogada de Mertens, o goleiro espalmou nos pés de Callejón, que fez o terceiro. O Milan passou a tentar o empate na base do desespero e teve dois jogadores expulsos por faltas duras: Kuckca e Niang.

Nos acréscimos, aconteceu um lance curioso que ocasionou o quarto gol dos anfitriões. Insigne recebeu livre na esquerda e cruzou. O zagueiro Romagnoli cortou errado e ia marcar contra, mas salvou com a mão. Callejon aproveitou a sobra e mandou para as redes e o árbitro validou o gol, dando apenas cartão amarelo para o defensor do Milan.

O Napoli volta a campo em 11 de setembro, quando visitará o Palermo pela terceira rodada do Campeonato Italiano. No mesmo dia, o Milan tentará a reabilitação contra a Udinese, em casa, no San Siro.