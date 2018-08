Militão dá adeus ao São Paulo e diz que sai com sentimento de dever cumprido

O lateral-direito Éder Militão fez seu último jogo com a camisa do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, domingo, no Morumbi. Ao final da partida, o jogador não quis dar entrevista para a imprensa, mas falou com o site oficial do clube e em seu adeus, disse que espera voltar e que o fato de ir para o Porto deixando o time tricolor na liderança faz ele ficar com o sentimento de dever cumprido.

“Não é um tchau, é um até logo. Quero aproveitar para agradecer a torcida por tudo, pelo apoio que sempre me deram. Desde a base até o profissional, sempre recebi carinho de todos, fico feliz em ir embora com o dever cumprido, deixando o São Paulo com vitória e na liderança”, disse o lateral, que foi vendido por 4 milhões de euros (R$ 17,7 milhões) e o São Paulo ainda receberá 10% de uma venda futura.

Militão chegou ao São Paulo com apenas 13 anos e conquistou diversos títulos na base. Ele deixa o clube com 20 anos e após disputar 57 jogos e marcar quatro gols pelo time profissional.

Ao final da partida, a torcida são-paulina presente no Morumbi gritou o nome do jogador, que foi carregado e jogado para cima pelos companheiros de time. “Com certeza o São Paulo ganha um torcedor, vou levar o clube pra sempre no meu coração. Vou seguir na torcida e sempre muito feliz por fazer parte desse grupo vitorioso”, disse o jogador, que deve ser apresentar ao Porto nos próximos dias.