Militão e Everton são relacionados como novidades, mas São Paulo viaja desfalcado

O São Paulo viajou com duas novidades para enfrentar o Bahia neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O lateral Éder Militão e o meia-atacante Everton retornam à equipe e ficam à disposição do técnico Diego Aguirre para o confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Militão está de volta após dois jogos afastado, por um incômodo muscular na coxa esquerda. Já Everton está relacionado depois de desfalcar o tricolor na vitória diante Rosario Central por 1 a 0, quarta-feira, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana, já que não está inscrito na competição.

Apesar dos dois retornos à equipe, que está na 10ª posição, com 6 pontos, Aguirre terá sete desfalques para enfrentar o time baiano. Anderson Martins faz tratamento em trauma na região anterior da coxa esquerda. Rodrigo Caio está recuperado de lesão, mas aprimora a parte física para retornar aos gramados. Cueva foi liberado pela diretoria para acompanhar o nascimento do filho. Para completar, Diego Souza tem edema na região posterior da coxa esquerda, Morato torceu o tornozelo esquerdo e Gonzalo Carneiro realiza trabalho de reforço muscular.

Liziero também não viajou com a delegação por opção da comissão técnica. Na avaliação, o volante saiu muito desgastado fisicamente da partida da Sul-Americana no meio da semana.

Entre novidades e jogadores sem condições de jogo, o técnico do São Paulo convocou 20 atletas para o duelo contra o Bahia, 15º colocado, com 4 pontos.

Confira os relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Éder Militão, Edimar, Régis e Reinaldo

Zagueiros: Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei e Petros

Meias: Everton, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Caíque, Marcos Guilherme e Tréllez