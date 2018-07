Militão inicia transição para o gramado em reapresentação do São Paulo

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira, um dia depois do empate por 2 a 2 com a Chapecoense, no estádio do Pacaembu, para dar início à preparação para o duelo contra o Vasco, marcado para domingo, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares fizeram exercícios regenerativos para minimizar o desgaste entre os jogos. A tarde dos atletas que começaram a partida com os catarinenses teve atividades no Reffis, na piscina e fisiologia. Os reservas trabalharam no campo, sob o comando de Dorival Júnior. O treino feito com portões fechados focou trocas de passes e finalizações.

A reapresentação também marcou uma nova etapa na recuperação de Militão, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda. O jogador iniciou nesta sexta-feira a transição do Reffis para o gramado, e trabalhou sob os cuidados do preparador físico Henrique Martins.

O São Paulo ainda treina neste sábado antes de viajar para o Rio de Janeiro. Contra o Vasco, o time tricolor tentará emendar a quinta partida sem derrota - foram três vitórias seguidas e um empate - para tentar chegar aos sonhados 47 pontos. A quantia é vista como ideal para acabar com o risco de rebaixamento no Nacional. Com 44 pontos, o São Paulo é o 11º colocado.