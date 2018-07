Milito agradece apoio após não ser indicado pela Fifa

"Agradeço a todos aqueles que, em público ou em privado, me fizeram sentir seu carinho. Obrigado sobretudo ao presidente [da Inter, Massimo] Moratti, aos dirigentes, aos time, aos torcedores da Inter, aos amigos: juntos alcançaremos as novas metas do grupo", afirmou o jogador, no site oficial da Inter de Milão.

A Inter também publicou um comunicado no qual afirma que Milito "soube transformar na temporada passada qualquer bola em ouro". Além disso, afirmou que o fato de não ter sido apontado como candidato ao prêmio de melhor do mundo é "uma exclusão gritante, que deu a volta ao mundo pela incredulidade".

Moratti havia dito na terça-feira que, apesar de sua equipe ter quatro indicados ao prêmio Bola de Ouro - o holandês Wesley Sneijder, os brasileiros Julio Cesar e Maicon, e o camaronês Samuel Eto''o - faltava na lista "o herói da temporada passada". "Pelo que fez no ano passado, se tivesse me pedido quatro meses de férias, eu teria dado", comentou o presidente da Inter.

Milito expressou seu desejo que um jogador da Inter de Milito ganhe a Bola de Ouro. O atacante se recupera de um estiramento muscular na perna esquerda sofrida no amistoso entre Japão e Argentina, disputado em 8 de outubro.