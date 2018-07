Milito enaltece volta da confiança na Inter de Milão

O atacante Diego Milito mostrou nesta terça-feira muito otimismo para o Mundial de Clubes. Recuperado de contusão, ele garantiu que a Inter de Milão voltou a se sentir confiante após ganhar o reforço de importantes jogadores, além dele próprio.

O lateral brasileiro Maicon e o zagueiro Chivu são outros dois atletas de destaque que estão recuperados de contusão e, assim, enfrentam o Seongnam na quarta-feira. O goleiro Julio Cesar, por sua vez, só deve reforçar o time italiano em uma eventual decisão.

"O espírito de confiança sempre esteve com a gente mesmo nos momentos mais difíceis, mas é claro que agora, com a maioria dos jogadores de volta, estamos evidentemente em uma atmosfera mais feliz e relaxada", enalteceu o atacante argentino, prometendo fazer o que for possível para ajudar a Inter de Milão.

"Eu daria tudo para vencer, mas não é importante que eu faça gols. Se eu tiver de marcar vai ser melhor, mas o que eu realmente quero é vencer. Isto é a única coisa que importa", destacou Milito.