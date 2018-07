Milito garante que ficará na Inter de Milão

Destaque da final da Liga dos Campeões ao marcar dois gols diante do Bayern de Munique e ajudar a Internazionale de Milão a ser campeã da competição, o atacante Diego Milito garantiu que permanecerá no clube italiano.

A declaração veio um dia depois em que tinha deixado nas entrelinhas uma possível saída da agremiação. "Não sei, tudo pode ser. Tenho recebido ofertas", disse, no sábado, ao ser questionado sobre a sua permanência na Inter.

Entretanto, no domingo, antes do embarque para Bueno Aires, onde se juntará à seleção argentina, que se prepara para a Copa do Mundo, Diego Milito voltou a tocar no assunto, mas desta vez com outro enfoque. "É certo que ficarei. Tenho três anos de contrato e estou muito feliz na Inter" disse o atacante em entrevista publicada nesta segunda-feira no jornal Gazzetta dello Sport.

Quem também garante a permanência do jogador é o presidente e proprietário da Inter de Milão, Massimo Moratti. "Diego está fantástico, extraordinário. Ele marcou nas últimas três vitórias e fez 30 gols nesta temporada. Em relação a ele, estou tranquilo, pois tem um longo contrato", enfatizou o dirigente.